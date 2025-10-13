PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251013.2 Itzehoe: Jugendliche Täter rauben Mann aus

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Samstag raubte eine Gruppe Jugendlicher einen 45-Jährigen im Itzehoer Stadtgebiet aus. Die Polizei stellte wenig später eine verdächtige Jugendgruppe fest. Teile des Raubguts fanden Beamte an anderer Stelle auf. Es werden Zeugen der Tat gesucht.

Gegen 02:10 Uhr sei der Geschädigte am Theaterplatz auf die Jugendgruppe getroffen. Unvermittelt habe einer der Jugendlichen den Mann aus dem Kreis Steinburg mit einer Kopfnuss zu Boden gebracht. Anschließend hätten die Täter auf ihn eingetreten. Die Gruppe sei dann mit ihrem Raubgut - unter anderem einem Notebook, einem Smartphone, einer Tasche, Bargeld und einer Jacke - geflüchtet.

Beamte des Itzehoer Reviers stellten wenig später die mutmaßliche Tätergruppe im Alter von 15 bis 18 Jahren an einer Tankstelle in der Lindenstraße fest. Einen Teil der entwendeten Gegenstände fanden die Polizisten in der Bekstraße auf.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Schreibfehler!) zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:28

    POL-IZ: 251013.1 Itzehoe: Mit 2,8 Promille gegen Ampel - Polizei sucht Zeugen

    Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Sonntag verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer in Heide einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Polizeibeamte trafen den Mann wenig später in der Innenstadt an. Gegen 01:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Dithmarschen mit einem VW Transporter den Fritz-Thiedemann-Ring in Richtung ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 08:10

    POL-IZ: 251010.1 Lunden: Unbekannte Person bricht in Kindergarten ein

    Lunden (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brach eine bislang unbekannte Person in eine Kindertagesstätte in Lunden ein und entwendete etwas Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, verschaffte sich die Person auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren