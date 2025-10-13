Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251013.2 Itzehoe: Jugendliche Täter rauben Mann aus

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Samstag raubte eine Gruppe Jugendlicher einen 45-Jährigen im Itzehoer Stadtgebiet aus. Die Polizei stellte wenig später eine verdächtige Jugendgruppe fest. Teile des Raubguts fanden Beamte an anderer Stelle auf. Es werden Zeugen der Tat gesucht.

Gegen 02:10 Uhr sei der Geschädigte am Theaterplatz auf die Jugendgruppe getroffen. Unvermittelt habe einer der Jugendlichen den Mann aus dem Kreis Steinburg mit einer Kopfnuss zu Boden gebracht. Anschließend hätten die Täter auf ihn eingetreten. Die Gruppe sei dann mit ihrem Raubgut - unter anderem einem Notebook, einem Smartphone, einer Tasche, Bargeld und einer Jacke - geflüchtet.

Beamte des Itzehoer Reviers stellten wenig später die mutmaßliche Tätergruppe im Alter von 15 bis 18 Jahren an einer Tankstelle in der Lindenstraße fest. Einen Teil der entwendeten Gegenstände fanden die Polizisten in der Bekstraße auf.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Schreibfehler!) zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell