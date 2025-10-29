Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grundlos beschimpft: Hundebesitzer wird ausfällig

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen zwei Männern. Auslöser war offenbar, dass der Hund eines 58-Jährigen einem 27-jährigen Passanten zu nahe gekommen war.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entwickelte sich ein Wortgefecht, in dessen Verlauf der Hundebesitzer den Jüngeren mehrfach beleidigte und zum Kampf herausforderte.

Eintreffende Polizeibeamte trennten die Männer und erteilten dem 58-Jährigen einen Platzverweis. Erst nachdem die Beamten androhten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, kam er deren Anweisungen nach.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Beleidigung ermittelt. | kle

