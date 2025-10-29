PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grundlos beschimpft: Hundebesitzer wird ausfällig

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen zwei Männern. Auslöser war offenbar, dass der Hund eines 58-Jährigen einem 27-jährigen Passanten zu nahe gekommen war.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entwickelte sich ein Wortgefecht, in dessen Verlauf der Hundebesitzer den Jüngeren mehrfach beleidigte und zum Kampf herausforderte.

Eintreffende Polizeibeamte trennten die Männer und erteilten dem 58-Jährigen einen Platzverweis. Erst nachdem die Beamten androhten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, kam er deren Anweisungen nach.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Beleidigung ermittelt. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:59

    POL-PDKL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstag beschädigten unbekannte Täter im Stadtteil Gersweilerhof in der Erlenbacher Straße, Höhe Hausnummer 17 einen geparkten Seat. Der Eigentümer des Fahrzeuges stellte am Abend fest, dass seine Heckscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Pkw fehlt nach bisherigem Stand der Ermittlungen nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:31

    POL-PDKL: Streit um Parkplatz: Lkw-Fahrer setzt Pfefferspray ein

    Kaiserslautern (ots) - Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern endete am Montagmorgen mit einem Krankenhausaufenthalt und polizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 39-jähriger und ein 52-jähriger Kraftfahrer aufgrund von Unstimmigkeiten über die Parksituation aneinander. Aus dem Wortgefecht entwickelten sich wechselseitige Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:32

    POL-PDKL: Streit in Bäckerei endet in körperlicher Auseinandersetzung

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagabend kam es in einer Bäckerei im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte die Situation, als ein 30-jähriger Mann gegenüber einem 27-Jährigen handgreiflich wurde. Erst durch das Eingreifen eines Mitarbeiters der Bäckerei konnten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren