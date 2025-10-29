Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto zu? Lieber zweimal prüfen - als einmal bestohlen werden!

Polizei kontrolliert geparkte Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei führt am morgigen Donnerstag (30. Oktober 2025) im gesamten Stadtgebiet gezielte Kontrollen von parkenden Fahrzeugen durch. Dabei wird überprüft, ob die abgestellten Autos ordnungsgemäß verschlossen sind. Die Maßnahme dient der Diebstahlsprävention und soll Fahrzeughalter für das Thema sensibilisieren.

Immer wieder nutzen Täter unverschlossene Fahrzeuge, um schnell und unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden. Wer also zu denjenigen gehört, die lieber fünfmal am Türgriff ziehen, darf sich bestätigt fühlen: Sicher ist sicher! Mit der Kontrolle möchte die Polizei ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, das Auto auch bei nur kurzer Abwesenheit sicher zu verschließen. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell