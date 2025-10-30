Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aggressives Verhalten nach Streitigkeiten - Platzverweis erteilt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend kam es nach vorangegangenen Streitigkeiten im Stadtgebiet zu einem Polizeieinsatz. Eine 19-jährige Frau zeigte sich dabei gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und beleidigend. Sie ließ eine Tirade von Schimpfworten gegen die Polizisten los.

Vorsorglich fesselten die Einsatzkräfte die aufgebrachte Frau. Nachdem sie sich etwas beruhigte, wurde ihr ein Platzverweis erteilt. Diesem kam sie auch nach.

Gegen die 19-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. | kle

