Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti an Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Wände der Grundschule "Auf dem Betzenberg" mit Farbe besprüht.

An mehreren Stellen des Schulgebäudes sowie an der angrenzenden Sporthalle wurden Schmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen und weiteren verunstaltenden Darstellungen festgestellt. Bereits zwei Tage zuvor war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. | kle

