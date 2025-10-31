PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Nicht mit Polizei-Besuch gerechnet...

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen wegen einer "offenen Rechnung" haben Polizeibeamte am Donnerstag einer Frau aus dem Stadtgebiet einen Besuch abgestattet. Die 47-Jährige hatte eine gerichtlich verhängte Geldstrafe in vierstelliger Höhe zu bezahlen, aber war der Ratenzahlung schon länger nicht mehr nachgekommen.

Mit dem Besuch der Polizisten rechnete die Frau aber ganz offensichtlich trotzdem nicht - als sie den Beamten die Tür öffnete, waren an ihrer Nase Reste eines weißen Pulvers zu erkennen. Als die Einsatzkräfte die 47-Jährige darauf ansprachen und ihr in die Wohnung folgten, versuchte die Frau noch schnell die Reste der zurechtgelegten Portion des Pulvers auf ihrem Tisch verschwinden zu lassen. Die Polizeibeamten stellten die Substanz - bei der es sich vermutlich um Amphetamin handelte - sicher und leiteten ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Im Zusammenhang mit dem Haftbefehl, wegen dem die Streife eigentlich gekommen war, konnte die 47-Jährige die ausstehende Summe nicht aufbringen. Sie musste deshalb die Beamten begleiten und wurde noch am gleichen Tag in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht, wo sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

