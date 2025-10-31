Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.40 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw Fiat im Bereich der Ärztehäuser in Meiningen/Dreißigacker. Als sie zu ihrem fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Ein unbekanntes Fahrzeug war offenbar zuvor beim Ein-/Ausparken gegen ihr Fahrzeug gefahren und hatte anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter Angabe des Aktenzeichen 0283025/2025 zu melden.

