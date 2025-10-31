LPI-SHL: Verkehrsbehinderung durch ölverschmutzte Fahrbahn
Schleusingen (ots)
Am Donnerstag, dem 30.10.2025 gegen 09:00 Uhr hatte ein Pkw bei Schleusingen einen erheblichen Schaden am Motor. So lief nach dem Motorschaden Öl auf die Fahrbahn und verunreinigte die Ausfahrt der BAB 73 (Richtung Suhl) bis zum Kreisverkehr Schleusingen. Es kam für eine Zeitdauer von fast 4 Stunden zu Verkehrsbehinderungen durch die anschließenden Reinigungsarbeiten.
