Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Meiningen (ots)

Mittwoch zwischen 07:25 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein grünes Pedelec der Marke "Ghost", welches vor einer Schule in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen gesichert abgestellt war.Das E-Bike hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0281954/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

