LPI-SHL: E-Bike entwendet
Meiningen (ots)
Mittwoch zwischen 07:25 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein grünes Pedelec der Marke "Ghost", welches vor einer Schule in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen gesichert abgestellt war.Das E-Bike hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0281954/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell