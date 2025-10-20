PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Mühlheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(ro)Die am 17.10.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-Jährigen aus Mühlheim mit Bezügen nach Weilrod wird zurückgenommen. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

