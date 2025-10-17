PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auf Büroraum abgesehen +++ Kelterhalle im Visier von Einbrechern +++ Unfall nach Streitigkeiten im Verkehr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Auf Büroraum abgesehen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Rotlaufweg, Donnerstag, 16.10.2025, 04:15 Uhr,

(kq)Ein Unbekannter war am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:15 Uhr durch die Tür in ein Büro eines Hotels im Bad Homburger Ortsteil Kirdorf im Rotlaufweg eingedrungen. Der Täter begab sich über den Eingangsbereich an die Tür eines Bürozimmers und hebelte diese auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Inneren nichts durchwühlt oder entwendet. Der Einbrecher wird als um die 50 Jahre alt, circa 180 cm groß und "mitteleuropäisch" beschrieben. Er sei mit grauer Wollmütze, einer schwarzen Engelbert Strauss Jacke mit neonfarbenen Reißverschlüssen und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2.Kelterhalle im Visier von Einbrechern, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Usinger Weg, Mittwoch, 15.10.2025 bis Donnerstag, 16.10.2025, 10:00 Uhr,

(kq)Zwischen Mittwoch und Donnerstag hatten Einbrecher eine Kelterhalle im Bad Homburger Ortsteil Kirdorf im Usinger Weg im Visier. Am Donnerstag um 10:00 Uhr konnte festgestellt werden, das Unbekannte das Rolltor zur Kelterhalle aufgehebelt hatten und sich so Zugang in Innere verschafft hatten. Dort hebelten die Diebe eine Verbindungstür zur Werkstatt und zum Eingangsbereich auf. Die Unbekannten entwendeten Bargeld. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3. Unfall nach Streitigkeiten im Verkehr, Bad Homburg, Landesstraße 3003, Donnerstag, 16.10.2025, 15:10 Uhr

(ro)Am Donnerstag kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter flüchtete. Ein 63-Jähriger befuhr in einem VW Sharan die Landesstraße 3003 (Südring) von der Pappelallee in Richtung Ober-Eschbacher Straße. Der Fahrer eines vor ihm fahrenden grauen Pkw brachte sein Fahrzeug plötzlich fast zum Stillstand, sodass der 63-Jährige ebenfalls bremste. Ein nachfolgender Fahrer in einem weißen Opel Mokka konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW auf. Der Fahrer des grauen Pkw setzte die Fahrt einfach fort. Am VW und am Opel entstand ein Schaden von über 15.000 Euro. Zudem flüchtigen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen grauen Pkw mit HG-Kennzeichen (Bad Homburg) handeln soll. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfall unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell