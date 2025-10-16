PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizei sucht Zeugen für illegales Autorennen +++ In Büro eingestiegen +++ Paddockplatten gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Polizei sucht Zeugen für illegales Autorennen, Oberursel, Landesstraße 3024 Mittwoch, 15.10.2025, 17:47 Uhr,

(kq)In Oberursel kam es auf der Landstraße 3024 zu einem illegalen Autorennen. Am Mittwochabend lieferten sich ein Karlsruher BMW und ein BMW aus Wetzlar vom Feldbergplateau in Richtung Sandplacken ein Rennen. Aufgefallen seien die Fahrzeuge aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit und Überholmanövern von mehreren Autos.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2.In Büro eingestiegen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Haberweg, Mittwoch, 15.10.2025, 07:50,

(kq)Diebe sind zu einer unbekannten Uhrzeit über das Fenster eines Bürozimmers im Bad Homburger Ortsteil Gonzenheim im Haberweg in ein Büro eingestiegen. Die Täter hatten das Fenster eines Bürozimmers aufgehebelt und verschafften sich so Zugang ins Büroinnere. Dort durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen, brachen einen Stahlschrank auf und entwendeten Büromaterialien und Bargeld. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3.Paddockplatten gestohlen,

Oberursel, Oberstedten, Zu den Schreiergärten, Sonntag, 12.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 17:00 Uhr,

(kq)Unbekannte hatten es auf mehrere Paddockplatten einer Pferdekoppel im Oberurseler Stadtteil Oberstedten in der Straße "Zu den Schreiergärten" abgesehen. Im Zeitraum von Sonntag, 12.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 17:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Pferdekopppel und entwendeten mehrere Paddockplatten. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell