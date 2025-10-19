PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diverse Verkehrsunfälle mit Verletzten +++ Einbrecher am Werk +++ Erneute Farbschmierereien +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Fahrraddiebe schlagen zu +++ Diebstahl aus PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung PD Hochtaunus von Freitag, 17.10.2025 bis Sonntag, 19.10.2025

Polizeistation Bad Homburg

1. Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht,

Gemarkung 61440 Oberursel, Landesstraße 3006, Freitag, 17.10.2025, 08:54 Uhr,

Am Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 3006 zwischen Bad Homburg v.d. Höhe und dem Kreuzungsbereich zum Zubringer zur A 661 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und einer verletzten Person.

Ein 31-Jähriger Oberurseler fuhr mit seinem PKW auf der Landesstraße 3006 von Bad Homburg v.d. Höhe in Fahrtrichtung Oberursel. Im Kreuzungsbereich missachtete der 31-Jährige das Rotlicht der für ihn geltenden Lichtzeichenanlage und fuhr in selbige ein.

In der Folge kollidierte er im Kreuzungsbereich mit zwei weiteren Fahrzeugen, welche ordnungsgemäß von der A 661 kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg abbogen. Hierbei wurde eine 51-Jährige aus Hofheim leicht verletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

2. Verkehrsunfall mit verletzter Person,

Bad Homburg v.d. Höhe, Bundesstraße 456, Samstag, 18.10.2025, 19:28 Uhr,

Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 456 von Bad Homburg v.d. Höhe in Fahrtrichtung Wehrheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 20-Jähriger aus Neu-Anspach fuhr mit seinem PKW auf der Bundesstraße 456 von Bad Homburg v.d. Höhe in Fahrtrichtung Wehrheim. Vor ihm in gleicher Fahrtrichtung befand sich ein 65-Jähriger aus Neu-Anspach mit seinem Pedelec. Im Zuge der Vorbeifahrt touchierte der PKW-Fahrer den Pedelec-Fahrer, sodass dieser stürzte und sich verletzte.

Der 65-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei ca. 4.000 Euro.

Polizeistation Oberursel

1. Einbrecher am Werk,

61440 Oberursel (Taunus), Am Schmidtstock, Freitag, 17.10.2025, 21:08 Uhr,

Am Freitagabend kam es in der Oberurseler Straße "Am Schmidtstock" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus bei dem die beiden bislang unbekannten Täter durch die Hausbewohner überrascht wurden.

Hierbei versuchten zwei unbekannte Täter zunächst die Hauseingangstür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, gelangten anschließend aber über das Fenster des Schlafzimmers in das Wohngebäude. Als die Bewohner nach Hause kamen, waren die beiden unbekannten Täter noch im Wohngebäude und ergriffen, mitsamt ihrer Beute, die Flucht ebenfalls durch das Schlafzimmerfenster.

Anschließend entfernten sie sich unerkannt in Richtung der Straßen "Auf der Entenweide" und "Altkönigblick". Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt und ca. 180cm groß. Beide Täter waren schwarz gekleidet - einer der Täter hatte dunkle Haare und einen Bart.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

61440 Oberursel (Taunus), Wintersteinstraße, Freitag, 17.10.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 17.10.2025, 20:00 Uhr,

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Oberurseler Wintersteinstraße.

Unbekannte Täter schlugen hierbei ein bodentiefes Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses ein, um das Wohngebäude betreten zu können. Aus den Wohnräumen wurden anschließend diverse Schmuckstücke entwendet.

Die Diebe flohen im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von GPS-Gerät aus Scheune,

61440 Oberursel (Taunus), Kurmainzer Straße, Freitag, 17.10.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 18.10.2025, 07:30 Uhr,

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen machten Unbekannte in der Kurmainzer Straße Beute in einer Scheune.

Die bislang unbekannten Täter verbogen ein Blech, um durch die Scheunenwand in die dortige Scheune zu gelangen. In der Scheune entwendeten sie ein GPS-Gerät aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Im Anschluss flohen sie unerkannt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein im Taunus

1. Frontalzusammenstoß mit Verletzten,

61476 Kronberg im Taunus, Bundesstraße 455, Falkensteiner Stock, Samstag, 18.10.2025, 23.30 Uhr,

Am Samstagabend ereignete sich in Kronberg im Taunus an der Kreuzung Bundesstraße 455 / Königsteiner Straße ein Zusammenstoß zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Mainz mit seinem Nissan die Bundesstraße 455 aus Richtung Oberursel in Richtung Königstein im Taunus. Beim Einbiegen in die Königsteiner Straße übersah er eine entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 52-Jährige Kronbergerin mit ihrem VW.

Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem die 52-Jährige Kronbergerin und eine 19-Jährige Beifahrerin des Nissanfahrers leicht verletzt wurden. Die 19-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mindestens 25.000 Euro.

Polizeistation Usingen

1. Erneut Farbschmierereien in Neu-Anspach,

61267 Neu-Anspach, Stadtbereich,

Freitag, 17.10.2025 bis Sonntag, 19.10.2025,

An diesem Wochenende kam es erneut zu diversen Farbschmierereien mit verfassungs- und fremdenfeindlichem Inhalt, die mittels Farbstift und Sprühfarbe unter anderem auf Mauern, Zäunen und Sitzbänken aufgebracht wurden. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern weiter an. Die Bevölkerung wird um Ihre Mithilfe gebeten.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sie sich bitte telefonisch an die Polizeistation Usingen unter 06081 / 9208 - 0 oder in aktuellen Fällen an die 110.

2. Sachbeschädigung an KFZ,

61389 Schmitten im Taunus, Am Nesselberg, Freitag, 17.10.2025, 23:00 Uhr bis Samstag, 18.10.2025, 05:58 Uhr,

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Schmitten die Seitenscheibe der Fahrertür eines weißen Kia Picanto eingeschlagen.

Das Fahrzeug war über Nacht auf einem Parkplatz geparkt worden. Die Beschädigung wurde am Folgemorgen festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter 06081 / 9208 - 0.

3. Fahrraddiebe schlagen zu,

61267 Neu-Anspach, Zum Kirchborn, Samstag, 18.10.2025, 00:36 Uhr,

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden gegen 00:36 Uhr in der Straße "Zum Kirchborn" in Neu-Anspach zwei Fahrräder entwendet.

Diese waren an einem Fahrradständer angeschlossen. Die zwei Täter wurden durch einen der Geschädigten beobachtet und angesprochen. Sie flüchteten dann mit den Fahrrädern in Richtung Feld. Beide Täter konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze Kleidung, Mütze.

Der Wert der beiden Fahrräder wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter 06081 / 9208 - 0

4. Diebstahl aus PKW,

61250 Usingen, Mozartstraße, Montag, 13.10.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 14.10.2025, 15:00 Uhr,

Wie der Polizei erst im Laufe der Woche bekannt wurde, wurden zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag diverse Gegenstände aus einem in der Mozartstraße geparkten weißen Mercedes-Benz entwendet.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde das Fahrzeuginnere durchsucht und hierbei Bargeld, Schmuck und Parfum aus dem Fahrzeug entwendet. Im Anschluss flohen die unbekannten Täter vom Tatort.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter 06081 / 9208 - 0.

