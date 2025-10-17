PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Schmierereien in Neu-Anspach +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Erneute Schmierereien in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Montag, 13.10.2025 bis Donnerstag 16.10.2025 23:35 Uhr

(ro)Bereits mehrfach berichtete die Polizei über Schmierereien in Neu-Anspach. Im Zeitraum von Montag bis Donnerstagabend sind weitere Schmierereien mit verfassungsfeindlichem Inhalt im Stadtgebiet hinzugekommen. Es wurden erneut Hakenkreuze und fremdenfeindliche Parolen mit einem Farbstift unter anderem auf Verteilerkästen, Mülleimer, Laternenmäste und Werbetafeln geschmiert. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern an, auch in Bezug auf die Taten der Vortage. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen oder in aktuellen Fällen an die 110.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell