LPI-SHL: Auto im Graben
Crock (ots)
Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (30.10.2025) auf der Straße zwischen Oberrod und Crock, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen kam. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. Um das beschädigte Auto kümmerte sich der Abschleppdienst.
