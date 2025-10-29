Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegelklatscher und Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein 75 Jahre alter Autofahrer befuhr Dienstagvormittag die Bundesstraße 19 von Meiningen in Richtung Autobahnzubringer Meiningen Nord. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, die baulich von seiner eigentlichen Fahrspur getrennt ist, und stieß mit dem Außenspiegel seines Pkw gegen den des entgegenkommenden Autos. Der Verursacher fuhr weiter. Ein Zeuge sah den Falschfahrer und konnte den Mann zum Anhalten und Wenden bewegen. Danach setzte dieser seine Fahrt unerlaubt fort. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu dem 75-Jährigen, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss.

