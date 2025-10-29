LPI-SHL: Autoaufbruch - die Dritte
Barchfeld (ots)
Ein Unbekannter brach in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen einen Skoda, der in der Straße "Riedhügel" in Barchfeld geparkt war, auf. Er entwendete anschließend neben dem Portemonnaie aus dem Handschuhfach auch eine Kinder-Softshelljacke und flüchtete unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Bad Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280209/2025.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell