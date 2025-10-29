LPI-SHL: Autoaufbruch - die Zweite
Barchfeld (ots)
Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen einen VW, der in der Liebensteiner Straße in Barchfeld stand, auf. Er entwendete anschließend die Geldbörse samt Inhalt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280283/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell