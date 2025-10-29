LPI-SHL: Auto kippte auf die Seite
Grub (ots)
Ein 84-jähriger Autofahrer stoppte Dienstagvormittag seinen Pkw auf der Strecke zwischen Grub und Tachbach am Fahrbahnrand. Er stieg aus und in diesem Moment rutschte der Opel in den Graben, stieß an einen Grenzstein und kippte schließlich auf die Seite. Die Beifahrerin, die noch im Auto saß, verletzte sich leicht und der Pkw musste abgeschleppt werden.
