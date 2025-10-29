LPI-SHL: Auto kippte auf die Seite

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag in das Vereinsheim in der Auenstraße in Suhl ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten neben Werkzeugen und elektrischen Werkzeugen auch eine Musikbox und Nahrungsmittel. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

