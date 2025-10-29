LPI-SHL: Zusammenstoß auf der Bundesstraße

Rohr (ots) - Am 27.10.2025 gegen 17.30 Uhr kam es zwischen Ellingshausen und Rohr zu einem Unfall mit einem Reh. Als sich der 20jährige Fahrer eines Pkw VW auf Höhe des Stationskilometers 5,2 befand, sprang plötzlich ein Reh aus der Böschung und kollidierte mit dem VW. Durch die Kollison wurde die beiden Mitfahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Reh wurde durch einen Jagdpächter geborgen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

