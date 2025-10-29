LPI-SHL: Zusammenstoß auf der Bundesstraße
Wasungen (ots)
Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr Dienstagmittag vom Parkplatz eines Imbisses auf die Bundesstraße 19 in Richtung Wasungen auf und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 80-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenprall, weshalb beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Sowohl die 80-Jährige als auch ihr 81-jähriger Beifahrer mussten leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
