PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß auf der Bundesstraße

Wasungen (ots)

Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr Dienstagmittag vom Parkplatz eines Imbisses auf die Bundesstraße 19 in Richtung Wasungen auf und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 80-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenprall, weshalb beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Sowohl die 80-Jährige als auch ihr 81-jähriger Beifahrer mussten leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:52

    LPI-SHL: Fußgänger übersehen

    Hildburghausen (ots) - Eine Autofahrerin wollte Dienstagnachmittag am rechten Fahrbahnrand der Oberen Marktstraße in Hildburghausen parken. Sie stoppte ihren Pkw und als sie rückwärts fuhr, übersah sie einen hinter ihr die Straße querenden Fußgänger. Der Mann stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:51

    LPI-SHL: Betrugsversuche "Falscher Polizist"

    Suhl/Zella-Mehlis (ots) - Im Laufe des Dienstags riefen Betrüger bei mehreren Senioren in Suhl und Zella-Mehlis an. Sie gaben sich am Telefon als Polizisten der Kriminalpolizei, teilweise mit erfundenen Namen und Dienstgraden, aus und teilten den Angerufenen mit, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Die Täter erklärten, dass bei den vermeintlichen Einbrechern eine Liste mit dem Namen und ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:22

    LPI-SHL: Unfall mit einem Reh

    Rohr (ots) - Am 27.10.2025 gegen 17.30 Uhr kam es zwischen Ellingshausen und Rohr zu einem Unfall mit einem Reh. Als sich der 20jährige Fahrer eines Pkw VW auf Höhe des Stationskilometers 5,2 befand, sprang plötzlich ein Reh aus der Böschung und kollidierte mit dem VW. Durch die Kollison wurde die beiden Mitfahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Reh wurde durch einen Jagdpächter geborgen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren