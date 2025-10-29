LPI-SHL: Fußgänger übersehen

Meiningen/Rohr (ots) - Am 27.10.2025 gegen 11.05 Uhr befuhr de Fahrer eines Pkw VW von Meiningen in Richtung Rohr. Auf Grund der feuchten Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. ...

