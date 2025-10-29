LPI-SHL: Fußgänger übersehen
Hildburghausen (ots)
Eine Autofahrerin wollte Dienstagnachmittag am rechten Fahrbahnrand der Oberen Marktstraße in Hildburghausen parken. Sie stoppte ihren Pkw und als sie rückwärts fuhr, übersah sie einen hinter ihr die Straße querenden Fußgänger. Der Mann stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus.
