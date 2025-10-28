PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

Meiningen/Rohr (ots)

Am 27.10.2025 gegen 11.05 Uhr befuhr de Fahrer eines Pkw VW von Meiningen in Richtung Rohr. Auf Grund der feuchten Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 07:45

    LPI-SHL: Flüchtig nach Verkehrsunfall

    Suhl (ots) - Im Zeitraum vom 24.10.2025, 19:30 Uhr bis zum 27.10.2025, 06:10 Uhr parkte ein roter VW Kombi in der Rimbachstraße in Suhl. Während dieser Zeit kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug, wodurch der VW Schäden an der hinteren Stoßstange davonzog. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder Fahrer mögen bitte dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 sowie der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:08

    LPI-SHL: Brand einer Halle

    Schleusingen (ots) - Sonntagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Halle im Haardtweg in Schleusingen. Das Feuer breitete sich schnell in der kompletten Halle aus und konnte letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:02

    LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

    Veilsdorf (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 63-jährige Autofahrerin in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach rechts von der Bundesstraße zwischen Heßberg und Kloster Veilsdorf ab. Sie stieß gegen eine Leitplanke und beschädigte auf einer Weide zwei Betonpfosten sowie einen Maschendrahtzaun. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro. Der Rettungswagen brachte die Frau verletzt ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren