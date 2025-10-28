PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtig nach Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 24.10.2025, 19:30 Uhr bis zum 27.10.2025, 06:10 Uhr parkte ein roter VW Kombi in der Rimbachstraße in Suhl. Während dieser Zeit kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug, wodurch der VW Schäden an der hinteren Stoßstange davonzog. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder Fahrer mögen bitte dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 sowie der Angabe des Aktenzeichens VUS/0278958/2025 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:08

    LPI-SHL: Brand einer Halle

    Schleusingen (ots) - Sonntagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Halle im Haardtweg in Schleusingen. Das Feuer breitete sich schnell in der kompletten Halle aus und konnte letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:02

    LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

    Veilsdorf (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 63-jährige Autofahrerin in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach rechts von der Bundesstraße zwischen Heßberg und Kloster Veilsdorf ab. Sie stieß gegen eine Leitplanke und beschädigte auf einer Weide zwei Betonpfosten sowie einen Maschendrahtzaun. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro. Der Rettungswagen brachte die Frau verletzt ins ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:53

    LPI-SHL: Kellerabteile aufgebrochen

    Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagabend, 20:45 Uhr, bis Samstagmorgen, 06:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mindestens zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Marienweg in Schmalkalden. Aus einem Abteil entwendeten die Unbekannten ein blaues Pedelec sowie Bier und Wein im Gesamtwert von fast 4.000 Euro. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren