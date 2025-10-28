LPI-SHL: Flüchtig nach Verkehrsunfall
Suhl (ots)
Im Zeitraum vom 24.10.2025, 19:30 Uhr bis zum 27.10.2025, 06:10 Uhr parkte ein roter VW Kombi in der Rimbachstraße in Suhl. Während dieser Zeit kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug, wodurch der VW Schäden an der hinteren Stoßstange davonzog. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder Fahrer mögen bitte dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 sowie der Angabe des Aktenzeichens VUS/0278958/2025 mitgeteilt werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell