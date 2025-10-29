Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuche "Falscher Polizist"

Suhl/Zella-Mehlis (ots)

Im Laufe des Dienstags riefen Betrüger bei mehreren Senioren in Suhl und Zella-Mehlis an. Sie gaben sich am Telefon als Polizisten der Kriminalpolizei, teilweise mit erfundenen Namen und Dienstgraden, aus und teilten den Angerufenen mit, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Die Täter erklärten, dass bei den vermeintlichen Einbrechern eine Liste mit dem Namen und Vermögenswerten der Senioren aufgefunden wurde. Da alle bis dahin den Betrug bereits erkannt hatten, kam es nicht zu weiteren Forderungen durch die Täter, wie z.B. die Übergabe von Wertgegenständen "zur Sicherheit". Seien auch Sie wachsam und misstrauisch. Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten zu Ihnen oder Ihren Wertgegenständen an Unbekannte weiter. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

