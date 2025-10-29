PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag in das Vereinsheim in der Auenstraße in Suhl ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten neben Werkzeugen und elektrischen Werkzeugen auch eine Musikbox und Nahrungsmittel. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280444/2025 bei der Suhler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

