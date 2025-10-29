PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoaufbruch - die Erste

Schweina (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag gegen 04:30 Uhr einen VW Bus, der auf einem Hof in der Altensteiner Straße in Schweina geparkt war, auf. Er durchwühlte das Auto und entwendete neben einem Handy auch ein Portemonnaie samt Inhalt. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf und die Ermittlungen zum Täter dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280322/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

