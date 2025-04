Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Shoppingtour fehlt der Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Diebstahls ihres Geldbeutels meldete sich am Dienstagnachmittag eine Stadtbewohnerin bei der Polizei. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Die 71-Jährige bemerkte später, dass sich jemand an ihrer Handtasche zu schaffen gemacht und ihre Geldbörse gestohlen hatte. Neben Ausweisdokumenten und Bankkarten befand sich auch ein hoher zweistelliger Geldbetrag in dem Portemonnaie. Die Seniorin geht davon aus, dass der Täter vor einer Bäckerei am Altenhof zugegriffen haben muss, da sie sich dort in einer größeren Menschenmenge aufhielt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

