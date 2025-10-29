LPI-SHL: Autoaufbruch - die Vierte
Schweina (ots)
Auf einen Audi hatte es ein unbekannter Autoaufbrecher in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen abgesehen. Er brach das Fahrzeug, welches direkt vor einem Grundstück in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina abgestellt war, auf und entwendete anschließend die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und zwei gepackte Reisetaschen. Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280145/2025.
