LPI-SHL: Firmeneinbruch

Eisfeld (ots)

Unbekannte betraten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen das Gelände einer Recyclingfirma in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld. Sie brachen danach in das Hauptgebäude ein. Im Anschluss brachen sie weitere Türen im Inneren auf. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts, aber ein Schaden von etwa 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280103/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

