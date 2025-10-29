LPI-SHL: Brandursache ermittelt
Schleusingen (ots)
Die Brandortuntersuchung in einer Halle im Haardtweg in Schleusingen sind abgeschlossen. Die Experten der Suhler Kriminalpolizei waren gemeinsam mit einem externen Gutachter vor Ort. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt brandursächlich war. Durch das Feuer am Sonntag entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
