FW Tönisvorst: Erfolgreiche Truppmannausbildung für die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen

Vom 28. August bis zum 04. Oktober 2025 fand der erste Teil der gemeinsamen Grundausbildung für die Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tönisvorst und Kempen statt. Im Rahmen der sogenannten Truppmannausbildung erlangen die angehenden Feuerwehrleute unter der Leitung der Ausbilder Patrick Renkes vom Löschzug Schmalbroich und Markus Schultes von der Löschgruppe Unterweiden grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten für ihren Einsatz bei der Feuerwehr. Unterstützt wurden sie von einem engagierten Team aus 13 Ausbildern, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrung in Theorie und Praxis vermittelten. Die Module 1 und 2 konnten an diesem Wochenende von allen 15 Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen werden.

In den ersten beiden Modulen steht vor allem der Erwerb von Grundkenntnissen im Löscheinsatz, in der Fahrzeug- und Gerätekunde sowie in rechtlichen Grundlagen im Fokus. Neben der Theorie wurden zahlreiche praktische Übungen durchgeführt, um erste Erfahrungen im Aufbau einer Wasserversorgung und im sicheren Umgang mit den wichtigsten Knoten und Stichen zu sammeln. Der im August begonnene Lehrgang endete Ende September mit der erfolgreichen theoretischen Prüfung. Auch die praktische Prüfung am 04. Oktober wurde von Teilnehmenden, darunter vier Frauen, erfolgreich abgeschlossen. Diese gliederte sich in eine Gruppenprüfung nach Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3) sowie einer Stationsprüfung, bei der jeder Prüfling sieben praxisnahe Aufgaben absolvieren musste.

Die gesamte Ausbildung, die ausschließlich in der Freizeit der Teilnehmenden durchgeführt wird, gliedert sich in vier Module, wodurch die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie gewährleistet werden soll. Einige der neuen Kameraden konnten aus den Reihen der Jugendfeuerwehr übernommen werden, während sich erfreulicherweise auch einige Quereinsteiger der Freiwilligen Feuerwehr angeschlossen haben.

Die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen gratulieren allen Absolventen zu ihrem Erfolg und danken den Ausbildern für ihren unermüdlichen, zeitintensiven Einsatz sowie die hervorragende Unterstützung während der gesamten Ausbildung.

Weiter geht es im zweiten Teil der Grundausbildung mit den Modulen 3 und 4. Neben einer Vertiefung der bisherigen Themen wird dabei auch der Bereich der technischen Hilfeleistung behandelt. Nach erfolgreichem Abschluss dürfen sich die Kameraden dann offiziell Truppmann bzw. Truppfrau nennen.

