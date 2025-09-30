Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Weiterbildung zur Führungskraft - René Peschken ist neuer Gruppenführer bei der Feuerwehr Tönisvorst

Die Aus- und Fortbildung ist bei der Feuerwehr ein wesentliches Thema der Einsatzkräfte. Neben der Fortbildung am Standort der Löschzüge, findet auch überörtlich regelmäßig die Fortbildung zur Führungskraft statt. Führungskräfte bei der Feuerwehr werden zentral an den Feuerwehrschulen des Landes NRW in Münster und in Düren ausgebildet.

Dieser Herausforderung hat sich nun René Peschken mit Erfolg gestellt. In einem zweiwöchigen Ausbildungslehrgang am Institut der Feuerwehr NRW in Düren im Zeitraum vom 08.09.2025 bis 19.09.2025 wurde er zum Gruppenführer ausgebildet. Mit der Teilnahme an diesem Lehrgang wurde er dazu befähigt, eine Gruppe im Feuerwehreinsatz führen zu können. Das beinhaltet im Wesentlichen das Erkennen der primären Aufgabe, Abwägen der möglichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Anweisen der Aufgaben für die Einsatzkräfte.

René trat im Juni 2005 in die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Tönisvorst ein. Im Jahr 2011 erfolgte die Überstellung als aktives Mitglied in der Einsatzabteilung, wo er seither verschiedene Lehrgänge absolviert hat.

Schlussendlich wurde René Peschken am Dienstabend des Löschzuges St. Tönis, den 29.09.2025, durch den Leiter der Feuerwehr Jens Griese zum Brandmeister befördert und wünschte Ihm immer glückliches Händchen bei der Führung der ihm anvertrauten Einsatzkräfte.

