Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 274 Nachtrag zu Pressemeldung: 5765811

St. Goarshausen (ots)

Am 20.10.2025 gegen 08:25 Uhr ereignete sich auf der B 274 zwischen St. Goarshausen und Bogel ein Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin verlor, aus bislang ungeklärter Ursache, in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren PKW und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper. Die Fahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt. In diesem Abschnitt war die B 274 für zwei Stunden komplett gesperrt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Fahrerin befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:

Gerald Eberth, PHK
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

