PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Verkehrsunfall auf der B 274 zwischen St. Goarshausen und Reichenberg - Erstmeldung

St. Goarshausen (ots)

Gegen 08:25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 274 zwischen St. Goarshausen und Reichenberg. Aufgrund der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße 274 im betroffenen Bereich derzeit voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 - 9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 05:23

    POL-PDMT: Hachenburg - Störung des Bahnübergangs L281 "Schneidmühle"

    Hachenburg (ots) - Seit ca. 05 Uhr liegt eine Störung des Bahnübergangs auf der L281 zwischen Hachenburg und Unnau ("Schneidmühle") vor. Der Bahnübergang kann aktuell NICHT befahren/passiert werden. Ein Techniker ist informiert. Die Sperrung wird vermtl. noch weiter in den morgendlichen Berufsverkehr hinein andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer/innen werden ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 08:25

    POL-PDMT: Hachenburg - herrenloses Fahrzeug, Hinweise erbeten

    Hachenburg (ots) - Am Samstag, 18.10.2025, 00:15 Uhr, wurde im Birkenweg in Hachenburg ein grauer Opel Zafira ohne Kennzeichen festgestellt, der mit geöffneten Türen und Heckklappe auf der Fahrbahn stand. Das seit langem abgemeldete Fahrzeug stand möglicherweise zuvor auf einem angrenzenden Parkplatz und wurde von dort aus auf die Straße gerollt. Es ist derzeit unklar, ob das Fahrzeug bereits zuvor unverschlossen war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren