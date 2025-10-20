POL-PDMT: St. Goarshausen - Verkehrsunfall auf der B 274 zwischen St. Goarshausen und Reichenberg - Erstmeldung
St. Goarshausen (ots)
Gegen 08:25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 274 zwischen St. Goarshausen und Reichenberg. Aufgrund der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße 274 im betroffenen Bereich derzeit voll gesperrt.
