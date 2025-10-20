PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Störung des Bahnübergangs L281 "Schneidmühle"

Hachenburg (ots)

Seit ca. 05 Uhr liegt eine Störung des Bahnübergangs auf der L281 zwischen Hachenburg und Unnau ("Schneidmühle") vor. Der Bahnübergang kann aktuell NICHT befahren/passiert werden. Ein Techniker ist informiert. Die Sperrung wird vermtl. noch weiter in den morgendlichen Berufsverkehr hinein andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer/innen werden gebeten die Strecke zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 08:25

    POL-PDMT: Hachenburg - herrenloses Fahrzeug, Hinweise erbeten

    Hachenburg (ots) - Am Samstag, 18.10.2025, 00:15 Uhr, wurde im Birkenweg in Hachenburg ein grauer Opel Zafira ohne Kennzeichen festgestellt, der mit geöffneten Türen und Heckklappe auf der Fahrbahn stand. Das seit langem abgemeldete Fahrzeug stand möglicherweise zuvor auf einem angrenzenden Parkplatz und wurde von dort aus auf die Straße gerollt. Es ist derzeit unklar, ob das Fahrzeug bereits zuvor unverschlossen war, ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 21:07

    POL-PDMT: Trickdiebstahl - Falsche Mitarbeiter Gas-/Wasserwerke

    Nentershausen (ots) - Am 18.10.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in Nentershausen dazu, dass sich 2 männliche Personen unter Angabe der Legende sie müssten den Gas- bzw. Wasserzähler ablesen Zutritt zu dem Haus der Geschädigten verschafften. Hier wurde die Geschädigte von einem Täter in ein Gespräch verwickelt, währen der andere das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte. Es kam im konkreten Fall zu keinem ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 19:58

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Bad Marienberg (ots) - Bad Marienberg. Am Feitag, 17.10.25, gg. 18:40 Uhr, wurde durch die Leitstelle Montabaur ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung B 414/L 294 in der Gemarkung Bad Marienberg gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. An der genannten Einmündung war es zur Kollision zweier PKW gekommen. Der Fahrer eines Kleinwagens beabsichtigte, von der L 294 auf die B 414 in Richtung Kirburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren