POL-PDMT: Hachenburg - Störung des Bahnübergangs L281 "Schneidmühle"
Hachenburg (ots)
Seit ca. 05 Uhr liegt eine Störung des Bahnübergangs auf der L281 zwischen Hachenburg und Unnau ("Schneidmühle") vor. Der Bahnübergang kann aktuell NICHT befahren/passiert werden. Ein Techniker ist informiert. Die Sperrung wird vermtl. noch weiter in den morgendlichen Berufsverkehr hinein andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer/innen werden gebeten die Strecke zu umfahren.
