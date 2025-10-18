PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl - Falsche Mitarbeiter Gas-/Wasserwerke

Nentershausen (ots)

Am 18.10.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in Nentershausen dazu, dass sich 2 männliche Personen unter Angabe der Legende sie müssten den Gas- bzw. Wasserzähler ablesen Zutritt zu dem Haus der Geschädigten verschafften. Hier wurde die Geschädigte von einem Täter in ein Gespräch verwickelt, währen der andere das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte. Es kam im konkreten Fall zu keinem Schadenseintritt. Die Polizei warnt und sensibilisiert in diesem Zusammenhang die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

