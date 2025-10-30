PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Mülltonnen

Vesser (ots)

Mittwochabend brannten aus bislang ungeklärter Ursache drei Mülltonnen in der Straße "Roter Crux" in Vesser. Die Tonnen wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Unterstand der Mülltonnen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:01

    LPI-SHL: Auto im Graben

    Crock (ots) - Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (30.10.2025) auf der Straße zwischen Oberrod und Crock, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen kam. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. Um das beschädigte Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:07

    LPI-SHL: Brandursache ermittelt

    Schleusingen (ots) - Die Brandortuntersuchung in einer Halle im Haardtweg in Schleusingen sind abgeschlossen. Die Experten der Suhler Kriminalpolizei waren gemeinsam mit einem externen Gutachter vor Ort. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt brandursächlich war. Durch das Feuer am Sonntag entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:06

    LPI-SHL: Firmeneinbruch

    Eisfeld (ots) - Unbekannte betraten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen das Gelände einer Recyclingfirma in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld. Sie brachen danach in das Hauptgebäude ein. Im Anschluss brachen sie weitere Türen im Inneren auf. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts, aber ein Schaden von etwa 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des ...

    mehr
