LPI-SHL: Brennende Mülltonnen
Vesser (ots)
Mittwochabend brannten aus bislang ungeklärter Ursache drei Mülltonnen in der Straße "Roter Crux" in Vesser. Die Tonnen wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Unterstand der Mülltonnen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.
