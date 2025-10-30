PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer gesucht

Meiningen (ots)

Am 23.10.2025 gegen 07:20 Uhr überholte eine Autofahrerin einen bislang unbekannten Radfahrer in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen auf Höhe der Rettungswache. Beim Wiedereinordnen hörte sie einen dumpfen Schlag und stellte wenig später einen Schaden im hinteren Teil ihres Fahrzeuges fest. Der Radfahrer konnte durch die Frau nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht den geschädigten Fahrradfahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0275759/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

