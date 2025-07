Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Platzverweis und Ingewahrsamnahme

Appenweier (ots)

Dienstagfrüh gegen 2:30 Uhr, sollen in der Ortenauer Straße ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger sowohl Absperrmaterialien einer Baustelle, als auch Tische eines umliegenden Restaurants auf der Straße aufgestellt und Gehweg und Straße durch entleerte Mülleimer beschmutzt haben. Infolgedessen wurde den Störenfriede ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie zunächst nachkamen. Im Rahmen der Aufräumarbeiten kam das Duo trotz Platzverweis zurück weshalb ihnen bei wiederholtem Verstoß die Ingewahrsamnahme angedroht wurde. Da sie trotzt Verwarnung erneut an der Örtlichkeit erschienen sein sollen, wurde einer der beiden in Gewahrsam genommen, der andere sei geflüchtet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest des ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Die beiden Personen erwartet nun eine Anzeige.

/th

