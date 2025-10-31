PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trickdieb erbeutet Geldbörse

Kaiserslautern (ots)

Während sie Kontrollen in der Schneiderstraße durchführten, sind Polizeibeamte am Donnerstagabend von einem Mann angesprochen worden. Der 37-Jährige berichtete den Polizisten mit Hilfe eines Übersetzers, dass er kurz zuvor Opfer einer Straftat geworden sei. Demnach hielt er sich gegen 19.15 Uhr im Bereich des Fackelbrunnens auf, als er von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Der Unbekannte habe um einen Euro gebeten. Als der 37-Jährige seinen Geldbeutel zückte, um dem Jungen die Münze zu geben, habe dieser ihm die Börse entrissen und sei damit davongerannt. In dem Portemonnaie befanden sich neben einem Ausweis auch mehrere hundert Euro Bargeld.

Den Täter beschrieb der Mann als ungefähr 16 bis 17 Uhr alt, 1,85 Meter groß und bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

