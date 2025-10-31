Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtige Personen

Kaiserslautern (ots)

Zwei maskierte Personen sind der Polizei am Donnerstagnachmittag aus der Kantstraße gemeldet worden. Der Mitarbeiter einer Schule teilte der Polizei gegen 15 Uhr mit, dass ihm etwa eine halbe Stunde vorher zwei Unbekannte auf dem Schulhof aufgefallen seien, die an einer Tür gerüttelt hätten. Als sie merkten, dass sie gesehen wurden, seien die beiden Personen davongerannt.

Da es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Sachbeschädigungen rund um das Schulgebäude kam, wollte der Mitarbeiter die Beobachtung vorsorglich melden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung und der leider nur spärlichen Personenbeschreibung war eine Suche in der Umgebung allerdings ziemlich aussichtslos. Die Polizei bittet deshalb weitere Zeugen, die möglicherweise ebenfalls die beiden "Maskierten" mit den dunklen Kapuzenpullovern gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |cri

