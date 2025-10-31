Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Autos beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Sachschaden haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in der Mühlstraße angerichtet. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, rissen sie an einem geparkten BMW den Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Als der Halter am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, lag die Spiegelabdeckung im Bereich der Frontscheibe. Möglicherweise hat ein unbekannter Zeuge sie auf dem Boden gefunden und auf dem Pkw abgelegt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zur genauen Situation beim Auffinden des beschädigten Spiegels geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Auch in der Bleichstraße wurde ein geparktes Auto vermutlich absichtlich beschädigt. Eine Zeugin verständigte am Donnerstagmittag die Polizei, nachdem ihr der VW Polo mit der eingeschlagenen Fensterscheibe aufgefallen war. N ach Angaben der Frau war sie eine halbe Stunde zuvor schon einmal an dem Auto vorbeigelaufen; zu diesem Zeitpunkt sei es noch unbeschädigt gewesen.

Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen 12 und 13 Uhr eine Beobachtung gemacht haben, können sich bei der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299 melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell