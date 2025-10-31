PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Autos beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Sachschaden haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in der Mühlstraße angerichtet. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, rissen sie an einem geparkten BMW den Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Als der Halter am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, lag die Spiegelabdeckung im Bereich der Frontscheibe. Möglicherweise hat ein unbekannter Zeuge sie auf dem Boden gefunden und auf dem Pkw abgelegt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zur genauen Situation beim Auffinden des beschädigten Spiegels geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Auch in der Bleichstraße wurde ein geparktes Auto vermutlich absichtlich beschädigt. Eine Zeugin verständigte am Donnerstagmittag die Polizei, nachdem ihr der VW Polo mit der eingeschlagenen Fensterscheibe aufgefallen war. N ach Angaben der Frau war sie eine halbe Stunde zuvor schon einmal an dem Auto vorbeigelaufen; zu diesem Zeitpunkt sei es noch unbeschädigt gewesen.

Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen 12 und 13 Uhr eine Beobachtung gemacht haben, können sich bei der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299 melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 15:58

    POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei bittet wichtige Zeugin, sich zu melden

    Kaiserslautern (ots) - Nach einer Fahrerflucht zwischen Erfenbach und Erzhütten sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Am Donnerstagnachmittag war ein Pkw-Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Verkehrsschild beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Mann weg. Nach aktuellen Erkenntnissen fragte eine ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 15:55

    POL-PDKL: Verdächtige Personen

    Kaiserslautern (ots) - Zwei maskierte Personen sind der Polizei am Donnerstagnachmittag aus der Kantstraße gemeldet worden. Der Mitarbeiter einer Schule teilte der Polizei gegen 15 Uhr mit, dass ihm etwa eine halbe Stunde vorher zwei Unbekannte auf dem Schulhof aufgefallen seien, die an einer Tür gerüttelt hätten. Als sie merkten, dass sie gesehen wurden, seien die beiden Personen davongerannt. Da es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Sachbeschädigungen rund um das ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 15:34

    POL-PDKL: Trickdieb erbeutet Geldbörse

    Kaiserslautern (ots) - Während sie Kontrollen in der Schneiderstraße durchführten, sind Polizeibeamte am Donnerstagabend von einem Mann angesprochen worden. Der 37-Jährige berichtete den Polizisten mit Hilfe eines Übersetzers, dass er kurz zuvor Opfer einer Straftat geworden sei. Demnach hielt er sich gegen 19.15 Uhr im Bereich des Fackelbrunnens auf, als er von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Der Unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren