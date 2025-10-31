Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollstuhlfahrer von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag beim Abbiegen einen Rollstuhlfahrer übersehen und ihn angefahren. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 64-Jährige kurz vor 12 Uhr mit ihrem Seat Cupra durch die Albert-Schweitzer-Straße und wollte nach links in die Goebenstraße abbiegen. Der Rollstuhlfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und überquerte die Goebenstraße, um weiter geradeaus zu fahren. Dabei wurde der Mann von dem Pkw erfasst. Der 66-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell