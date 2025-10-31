Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto rollt los - Seniorin verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Reichswaldstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, die genauen Abläufe zu klären.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, hatte eine Frau kurz vor 16 Uhr ihren Pkw auf einer markierten Stellfläche am Straßenrand abgestellt und war ausgestiegen. In diesem Moment machte sich der Wagen selbstständig und rollte rückwärts bergab. Die Seniorin wurde von der noch offenstehenden Fahrertür mitgerissen und mehrere Meter mitgeschleift, bevor der Volvo gegen ein Garagentor prallte und zum Stehen kam.

Die 87-Jährige zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Sie wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Garage wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

