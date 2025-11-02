Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 00:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Eisenbahnstraße einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille.

Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell