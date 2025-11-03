Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unbekannter attackiert Passantin - Zeugen gesucht
Kaiserslautern (ots)
Am Samstagmorgen griff ein Unbekannter in der Steinstraße eine 37-jährige Frau an.
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen folgte der Mann gegen 6:30 Uhr einer Gruppe von Frauen durch die Steinstraße bis zur Münchstraße. Zunächst pöbelte er die Frauen an, dann stieß er mehrmals die 37-Jährige und schlug nach ihr. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter.
Von dem Unbekannten liegt eine Personenbeschreibung vor: Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und trägt eine Brille. Der Mann hat eine helle Hautfarbe und war unter anderem mit einer Snapback-Cap (ähnlich einer Baseballkappe, die verkehrtherum getragen wird) bekleidet.
Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist die Person aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell