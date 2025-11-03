Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lkw streift Fahrschulauto

Kaiserslautern (ots)

Rettungskräfte waren am frühen Freitagnachmittag in der Merkurstraße im Einsatz. Dort kam es gegen 13 Uhr zu einem Unfall, als ein Lkw von der linken Spur auf die rechte wechseln wollte. Der Brummifahrer hatte offenbar ein Fahrschulauto übersehen, welches sich dort befand, und streifte es. Der 50-jährige Fahrer des VW Golf kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stahlzaun. Da der VW schließlich an einem Abhang zum Stehen kam und drohte, dort herabzustürzen, wurde die Feuerwehr hinzugerufen, um das Fahrzeug zu sichern und wieder auf die Straße zurückzuziehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell