Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelte die Polizei am frühen Sonntagmorgen im Gersweilerweg. Eine Frau verständigte gegen 5 Uhr die Polizei, da sie und ihre Begleiter soeben von drei Männern angegriffen worden waren. Laut ihren Angaben wurden die zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 20 und 26 Jahren von den Tätern zunächst mit einem Reizstoff besprüht und danach körperlich angegriffen. Ihre zwei männlichen Begleiter wurden hierbei im Gesicht verletzt. Die drei Unbekannten machten sich im Anschluss aus dem Staub. Nach bisherigen Erkenntnissen ging dem Angriff eine Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Zollamtstraße voraus, wobei davon auszugehen ist, dass die Männer dem Quartett bis in den Gersweilerweg folgten. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

