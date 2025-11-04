PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Firmenwagen beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter einer Firma meldete sich am Montagnachmittag aus der Denisstraße. Laut seinen Angaben haben Unbekannte zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr die Beifahrertür eines Pkw auf dem Parkplatz zerkratzt. Die Polizei schließt derzeit einen Verkehrsunfall aus und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 12:41

    POL-PDKL: Fahrräder aus Garage gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte "bedienten" sich am Sonntagabend in einer Garage im St.-Quentin-Ring. Dort griffen sich die Täter zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr zwei E-Bikes der Marke "Fischer" und machten sich damit aus dem Staub. Derzeit ist unklar, ob das Garagentor geschlossen war oder nicht. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:20

    POL-PDKL: Geschwindigkeit auf B37 kontrolliert

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der B37 bei Hochspeyer hat die Polizei am Montagvormittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Von 10.30 bis 11.30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr, der aus Richtung Kaiserslautern kam, ins Visier und prüften in Höhe des Ruheforstes im 70er-Bereich die gefahrene Geschwindigkeit der vorbeikommenden Fahrzeuge. Die Zahl der Tempo-Verstöße blieb mit fünf erwischten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:04

    POL-PDKL: Schlägerei mit Folgen

    Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelte die Polizei am frühen Sonntagmorgen im Gersweilerweg. Eine Frau verständigte gegen 5 Uhr die Polizei, da sie und ihre Begleiter soeben von drei Männern angegriffen worden waren. Laut ihren Angaben wurden die zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 20 und 26 Jahren von den Tätern zunächst mit einem Reizstoff besprüht und danach körperlich angegriffen. Ihre zwei männlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren