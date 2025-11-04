Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Wer hat den Firmenwagen beschädigt?
Kaiserslautern (ots)
Ein Mitarbeiter einer Firma meldete sich am Montagnachmittag aus der Denisstraße. Laut seinen Angaben haben Unbekannte zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr die Beifahrertür eines Pkw auf dem Parkplatz zerkratzt. Die Polizei schließt derzeit einen Verkehrsunfall aus und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa
