Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Hydrauliköl auf Wanderparkplatz Ahlhausen

Ennepetal (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 09:30 Uhr zum Wanderparkplatz Ahlhausen alarmiert. Grund für den Einsatz war ein Radlader, der aufgrund eines technischen Defekts Hydrauliköl verloren hatte. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und verhinderten durch gezielte Maßnahmen eine Ausbreitung des ausgelaufenen Öls. Um eine Verunreinigung der nahegelegenen Ennepe zu vermeiden, wurde das Hydrauliköl mit Bindemitteln abgestreut und aufgenommen. Für die fachgerechte Entsorgung und Reinigung der Fläche wurde ein Fachunternehmen hinzugezogen. Während der Einsatzmaßnahmen und der anschließenden Reinigung blieb der Wanderparkplatz gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell